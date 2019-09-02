الكشف عن حقيقة الزّورق المهجور على السّواحل اللّيبية

الزويتينة 02 سبتمبر2019 (وال) كشفت صحيفة ” إندبنتت ” المالطية أنّ الزّورق السّريع الّذي عُثر عليه في شهر يوليو الماضي قرب ميناء الزويتينة 150 كيلو متر غرب بنغازي، كان يستخدم من قبل شركة عسكرية خاصّة في مهمة على السّواحل اللّيبيّة.

ونقلت الصّحيفة عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الزورق المطاطي الذي يستخدم عادة من قبل قوات العمليات الخاصة كان في مهمة سرية لمراقبة شحنات الأسلحة وأبلغت المصادر العسكري الصحيفة بأن فريقا من الشركة العسكرية الخاصة كان في مهمة على سواحل ليبيا على متن زورقين سريعين، تعطل أحدهما فاضطرّ الفريق إلى تركه على الشاطئ والعودة في زورق واحد إلى مالطا، حيث احتجزت السلطات عددا من ركابه لعدم حصولهم على تأشيرات لدخول الجزيرة.

يشار إلى أن أدلة ظهرت في أكثر من مناسبة عن توغل قوّات خاصّة بريطانية وفرنسية وأمريكية داخل ليبيا بهدف الاستطلاع وجمع معلومات عن تحرك الجماعات الإرهابية، وقد تكون لهذا الزورق علاقة بمثل هذه المهمات. (وال – الزويتينة) س خ / رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال