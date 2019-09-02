قصف امعيتيقه .. شهوة الدم والغبار … بقلم / محمد الامين

القصف المتكرر على مطار امعيتيقه أصبح بلا خطوط حُمر تقريبا.. فالاستهداف اليومي لم يعُد يترك مهبطا ولا طائرة ولا مُسنّاً ولا صغيرا بسبب التجاهل وسُبات الضمير وكأن الإفلات من ضرب عواقب ضرب أهداف مدنية مؤكدة قد صار القاعدة وليس الاستثناء..

الأمر لم يعد مجرد تحامُل على المنتهكين أو اصطيادا في المياه العكرة، فالأدلة قائمة بالصوت والصورة تؤكدها آثار الهجمات السادية الآثمة والأضرار المادية التي لم تتورّع حتى عن إصابة حجاج بيت الله من المسنّين والنساء،، وأثبتتها زيارة فريق البعثة الأممية وشهادات الضحايا..

لا اعلم ما إذا كان قولي هذا سوف يُعتبرُ تغريدا خارج السّرب، لكنه على أي حال أفضل من نعيقٍ وتطبيلٍ يُراد به التشويش على آلام الليبيين، وإخفاء حقيقة أن من يستخدمون مطار امعيتيقه هم ليبيون منهم المريض ومنهم المسنّ ومنهم المرأة ومنهم الطفل.. وقليل منهم غير ذلك،، لكن وجودهم لا يمنح أحدا الحقّ في استباحة دماء الأبرياء..

لا بدّ أن يعلم الغافلون والسذّج أن الغارات التي تستهدف مطار امعيتيقه، ومهما كان مصدرها، هي في حقيقة الأمر دليل على الاستهانة بارواح الليبيين، واعتبارهم مجرد أهداف مشروعة لنزوات حاقدة ومشاريع دموية..

من يتجرّأ على استهداف مرافق مدنية لا يمكن أن يكون بداخله ضمير أو خلقٌ،

هؤلاء يتبارزون في إيذاء هذا البلد وتخريبه، ويتسابقون إلى هدمه لمجرد شهوة الدماء والخراب..

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