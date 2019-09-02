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وزير خارجية إيران: لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا من خلال التعاون بين دول الخليج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الإثنين إنه لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا من خلال التعاون بين دول الخليج.
وأضاف بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن طهران ترحب باقتراح روسي لتأمين منطقة الخليج.
من ناحية أخرى، قال ظريف إن بلاده ستزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا أخفقت الأطراف الأوروبية الموقعة عليه في حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
وقال خلال مؤتمر صحفي مع لافروف في موسكو “لا معنى لمواصلة الالتزام بالاتفاق من جانب واحد إذا لم نتمتع بالفوائد التي وعدت بها الأطراف الأوروبية في الاتفاق”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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