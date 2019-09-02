وفاة السفير الروسي لدى القاهرة سيرغي كيربيتشنكو

موسكو 02 سبتمبر 2019 (وال) – أعلنت وزارة الخارجية الروسية ظهر اليوم الإثنين عن وفاة السفير الروسي في مصر سيرجي كيربيتشينكو بأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة آثر وعكة صحية مفاجأة عمر يناهز 68 عاما .

يشار أن السفير الروسي ينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشنكو.

كما عمل السفير الروسي في العديد من البلدان العربية حيث كانت بدايته في المملكة العربية السعودية في عام 1991-1995 ثم عمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998 حتى عام 2000 ثم في ليبيا من 2000 إلى 2004 وسوريا من 2006 إلى 2011 وأخيرا في مصر من 2011 إلى أن تم إعلان وفاته اليوم 02/09/2019. (وال – موسكو) س خ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال