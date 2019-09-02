كواليس اجتماع السراج وقوى سياسية وعسكرية

إيوان ليبيا – وكالات :

تمكنت مصادر صحفية من الحصول على محضر الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق العاصمة طرابلس واستمر لخمس ساعات. و قد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بحكومة الوفاق وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي وآمروا المناطق العسكرية التابعين للسراج وبعض النخب السياسية والاجتماعية حيث كان النقاش حول الأوضاع الراهنة سياسيا وعسكريا واقتصاديا حيث قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن أﻫﻢ أﺳﺒﺎب أزﻣﺔ ﻟﯿﺒﯿﺎ اﻹﻋﻼم واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻫﺸﺔ ، وﯾﺠﺐ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﺣﺘﻰ ﻧﻨﺘﺼﺮ على الجيش.

أما أسامة اﻟﺠﻮﯾﻠﻲ فقال “اﻟﺤﺮب ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﻨﺎ وﻟﻦ ﯾﺠﺪي أي ﻣﺴﻌﻰ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاهنة وأن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻌﺪو أولا.”

وتابع محضر الاجتماع في عرض سلسلة من الآراء دون ذكر قائليها بدءً بالتأكيد على وجود فجوة كبيرة وخلل جوهري في أداء الحكومة.

وأضاف المحضر أن الصورة الذهنية لدى المجتمع الدولي أن قيادة البلاد بيد الإخوان المسلمين وهذا سبب التخوف في العلاقات الدولية .

كما دعا الاجتماع إلى ضرورة عقد تحالفات دولية لأن المجتمع الدولي بدأ يتخلى عن شرعية حكومة الوفاق واصبحت طرفا من أطراف الصراع.

وأشار الاجتماع إلى ان هناك أزمة ثقة بين المجلس الرئاسي والقوات المساندة له حيث أن هناك تخوف من عودة هذه القوات للاحتراب فيما بينها إذا حققت نصرا في الاحداث الجارية .

وقد نوه الاجتماع إلى أن إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﺤﺮب وﺟﻤﻮد اﻟﺠﺒﻬﺎت ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺊ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ الجيش ﻷﻧﻪ اﻧﺘﺼﺮ ﺑﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎزي ودرﻧﺔ.

وتابع الاجتماع ” ﯾﻔﺘﺮض ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻷن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﯾﻬﺘﻢ ﻟﻠﺸﺮﻋﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﻜﺘﺮث اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻮى ﻟﻤﻦ هو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.”

وأوصى الاجتماع بعدة توصيات كمخطط للمرحلة القادمة :

– ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ وﺗﻜﻠﯿﻒ وزﯾﺮ للدﻓﺎع

– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻔﺮاء ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى في اﻟﺪول اﻟﻬﺎﻣﺔ

– الرفع من أداء المجلس الرئاسي الضعيف بالتواصل مع المدن والمناطق

– ﯾﺠﺐ ﺗﺪارس ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ معها

– ضرورة تشكيل وزاري جديد

– ضرورة إبداء الرأي في لجنة 3+3 الدولية بحيث تضم دول مناصرة للوفاق

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