إسقاط طائرة تركية مسيرة

إيوان ليبيا – وكالات :

أسقطت القوات الجوية التابعة للجيش الوطني طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف تمركزات وحدات الجيش في وادي الربيع جنوب طرابلس بعد انطلاقها من قاعدة معيتيقة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية، إن إصرار تركيا وقطر على المضي قدما في دعم الإخوان يؤكد استهتارهما بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحرصهما على استمرار أزمة الليبيين ووضعهم المأساوي وما يعانونه في ظل المجموعات المسلحة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قال أمس إن المجموعة المسلحة التابعة لـ“البقرة” المتمركزة شرق طرابلس هي التي تقف وراء الاستهداف الأخير لمطار امعيتيقة والذي تسبب بعدة إصابات بين صفوف الحجيج.

وأوضح المسماري في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أن استهداف المطار بدأ منذ مدة طويلة قبل أن يطلق الجيش الوطني عملياته في الرابع من إبريل، مشيرا إلى أن الهدف من وراء الاستهداف هو إطلاق بعض الإرهابيين المحتجزين في سجن معيتيقة، وخصوصا الموقوفين في القضية المعروفة بـ”خلية حماس”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا