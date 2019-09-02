حقيقة تصريحات العبار في إجتماع السراج والنُّخب

إيوان ليبيا – وكالات :

أثار الاجتماع الذي عقده مطلع الأسبوع في طرابلس رئيس الرئاسي فائز السراج مع من وصفهم بـ ” النخب الثقافية والسياسية والإجتماعية ” ردود فعل متباينة ومستمرة كان آخرها اللغط الذي أُثير حول كلمة مزعومة ألقاها عضو جماعة الإخوان المسلمين الليبية نوري العبار في ذلك الإجتماع .

وقد نُقل عن العبار يوم أمس عبر بعض صفحات فيسبوك قوله بحتمية هزيمة قوات الوفاق في معركة طرابلس وهو الأمر الذي أثار ضده موجة إنتقادات من صفوف معسكر مناصري الرئاسي ومسلحيه حتى أن بعضهم طالبوا باتخاذ إجراءات بحقه قبل أن ينفي ماجاء على لسانه جملة وتفصيلاً .

وجاء نفي العبار لما نُسب له من خلال منشور نشره المتحدث باسم لواء الصمود احميدة الجرو عبر صفحته على فيسبوك مؤكداً بأن الأول إتصل به وأبلغه كتابياً بما حصل في اجتماع الرئاسي لإيضاح موقفه .

ونقل الجرو عن العبار قوله أنه : ” طالب الرئيس ( السراج ) بالجلوس مع القادة العسكريين لوضع النقاط علي الحروف للذهاب إلي الحسم العسكري وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك وبناء علي ذلك يمكن الالتزام بخيار الحسم وتوظيفه لصالحنا دون تردد ” .

وأضاف العبار قائلاً : ” قلت أيضاً إن كنا متشككين او مترددين في مسألة الحسم – وهذا يحدده القادة العسكريون – فينبغي التفكير في الخيارات البديلة قبل أن تفرض علينا من المجتمع الدولي ” وفقاً لما نقله عنه الجرو .

كما نوّه العبار على لسان الجرو إلى أنه لم يتطرق مطلقاً لاعتبار أن ما أسماها ” القوات المعتدية ليست غازية ” معتبراً ما نُقل عنه في هذا الصدد محض هراء وافتراء على الحقيقة .

ونفى العبار ما نسب له أيضاً عن ضرورة التفكير في حل المليشيات المسلحة ، قائلاً : ” لم أتطرق إلى مسألة التشكيلات المسلحة بأي شكل ولم اكن في وارد ذلك على الإطلاق ” وفقاً لما نقله عنه الجرو أيضاً .

وفي الختام قال العبار أن مداخلته في الإجتماع تعلقت فقط بطرح فرضيات محددة لمناقشتها على ضوء ماهو مملوك ومتاح لهم من إمكانيات يمكن توظيفها للخروج بتصورات متماسكة تعزز خياراتهم وموقفهم امام المتغيرات الدولية الحاصلة.

وختم العبار بالقول للجرو : ” هذا ما حدث بالضبط مع التأكيد على إجماع الجميع بمن فيهم أنا شخصياً علي ضرورة دعم الجبهات والتركيز عليها بكل قوة وحزم ، والله علي ما أقوله شهيد ” .

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