تركي المالكي: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على التهدئة باليمن

الرياض 02 سبتمبر 2019 (وال)- قال المتحدث باسم قوات دعم الشرعية في اليمن عقيد ركن تركي المالكي الإثنين، إن اللجنة السعودية الإماراتية المشتركة، عملت على تهدئة الأوضاع في عدة مناطق يمنية.

وأضاف المالكي – خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الرياض- أن قوات سعودية وصلت إلى محافظة شبوة جنوبي اليمن، لتهدئة الأوضاع على إثر اشتباكات استمرت عدة أيام.

وأعرب المالكي عن تقديره لاستجابة كافة الأطراف اليمنية إلى دعوة وقف إطلاق النار في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وأشار المالكي إلى أن قوات التحالف العربي تعمل على قطع إمدادات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في مديرية كتاف في محافظة صعدة معقل المتمردين.

وأكد المالكي أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة على جبهة كتاف، وعرض مقاطع مصورة من استهداف طائرات التحالف العربي تجمعات للمتمردين الحوثيين في مديريتي كتاف والبقع في صعدة.

وأوضح المالكي أن الحوثين يُواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من محافظة صعدة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ضد معاقل المتمردين هناك لا تزال مستمرة.

وشدد المتحدث باسم قوات دعم الشرعية في اليمن على إن قوات التحالف العربي، تواصل استهداف قدرات ميليشيات الحوثي الإيرانية من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار.

وذكر المتحدث باسم قوات دعم الشرعية أن المتمردين الحوثيين يُواصلون انتهاك القوانين الدولية، من خلال تخزين الطائرات المسيرة في المناطق السكنية. (وال- الرياض) ر ت

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