بنجلاديش تطلب قطع خدمة الهاتف المحمول عن لاجئي الروهينجا

صرح مسئولون في بنجلاديش بأنه تمت مطالبة شركات تقديم خدمة الهواتف المحمولة بقطع الخدمة عن لاجئي الروهينجا الذين يعيشون في معسكرات اللاجئين.

وعبر قرابة 750 ألف من مسلمي الروهينجا الحدود إلى بنجلاديش بعد قيام الجيش في ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية بحملة قمع واسعة النطاق ضدهم في أغسطس عام 2017 في ولاية راخين بشمال البلاد.

واتهمت جماعات حقوق الانسان والولايات المتحدة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية.

وطلبت هيئة الاتصالات في بنجلاديش من شركات المحمول الأربع الرئيسية في البلاد أمس الأحد بالتوقف عن بيع بطاقات الهواتف إلى اللاجئين.

وقال ذاكر حسين خان المسئول بالهيئة إنه تم اتخاذ القرار لاسباب تتعلق بأمن الدولة. وذكر أن القرار خاطب شركات المحمول قائلا: “إنكم مطالبون بضمان عدم حصول لاجئي الروهينجا على خدمات الهاتف المحمول”. وطالبت السلطات شركات المحمول بالإفادة خلال سبعة أيام بشأن الإجراءات التي قامت باتخاذها.

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