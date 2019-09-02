واشنطن ستنسحب من خمس قواعد في أفغانستان إذا التزمت طالبان باتفاق يجري التفاوض حوله

أعلن الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الاثنين أن بلاده ستسحب قواتها من خمس قواعد أفغانية إذا التزمت طالبان ببنود اتفاق السلام الذي يجري التفاوض حوله حاليا بين الطرفين.

وقال خليل زاد وفق مقتطفات من مقابلة أجرتها معه قناة “تولو نيوز” التلفزيونية “لقد اتفقنا أنه إذا سارت الأمور وفقًا للاتفاق، فسننسحب خلال 135 يومًا من خمس قواعد نتواجد فيها الآن”.

وذكرت القناة على تويتر إن المقابلة الكاملة ستبث في وقت لاحق الاثنين وتحدث فيها الموفد وهو أفغاني المولد باللغة المحلية.

التقى الموفد الأميركي الخاص لأفغانستان الرئيس أشرف غني في كابول التي وصلها الأحد، وفق ما أعلن مسئولون الإثنين، في وقت يبدو إبرام اتفاق مع المتمردين وشيكا.

وأمضى زلماي خليل زاد قرابة عام في إجراء محادثات مع طالبان في الدوحة، سعيا لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان. ويتمحور الاتفاق المحتمل حول انسحاب للقوات الأميركية مقابل العديد من الضمانات الأمنية من حركة طالبان، وإجراء محادثات سلام أوسع نطاقا بين المتمردين والحكومة الأفغانية، ووقف محتمل لإطلاق النار.

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