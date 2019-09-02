محكمة تركية تأمر بالإفراج المؤقت عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش

أمرت محكمة تركية الإثنين بالإفراج الموقت عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش في إطار محاكمته الرئيسية لكنه يُفترض أن أن يبقى في السجن لأنه يقضي عقوبة بموجب حكم سابق، حسب ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنه لوكالة فرانس برس.

وأمرت محكمة منطقة سنجان الواقعة قرب أنقرة، أثناء جلسة لم يحضرها دميرتاش بالإفراج عن الزعيم السياسي الكردي المتهم بقيادة “منظمة إرهابية” وبـ”الدعاية الإرهابية” وبـ”التحريض على ارتكاب جرائم”.

ووضع في الحبس الموقت في إطار هذه المحاكمة في نوفمبر 2016 ويواجه عقوبة تصل حتى السجن لـ142 عاماً إذا ثبت التهم بحقه.

وأشار محاميه رمضان ديمير إلى أنه لم يكن “واضحاً على الفور” موعد إطلاق سراح موكّله من سجن أدرنة (شمال غرب). وسبق أن حُكم عليه في الاستئناف في الرابع من ديسمبر 2018 بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة “الدعاية الإرهابية”.

في المقابل، من الممكن أن يقدم دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي الذي لا يزال أحد رموزه، طلب إطلاق سراح مشروط في إطار هذا الحكم. وقال ديمير “سنلتقي معه اليوم وسنتصرّف بناء على ذلك”. ورفض محاموه الإثنين المشاركة في الجلسة قائلين إنهم يريدون انتظار جلسة ستعقدها الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 18 سبتمبر لبحث الاحتجاز الموقت لموكلهم. وفي العشرين من نوفمبر الماضي، حضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا على وضع حدّ “في أقرب وقت ممكن” لاحتجاز دميرتاش، لكن من دون نتيجة حتى الساعة. ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابياً”. وقد أكد إردوغان أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزم بالنسبة لأنقرة. وأرجأت محاكمة دميرتاش إلى السابع من يناير.

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