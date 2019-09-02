الفريق قايد صالح يدعو لتسريع إجراء انتخابات الرئاسة

الجزائر 02 سبتمبر 2019 (وال)- جدّد رئيس أركان الجيش الجزائري الإثنين، التأكيد على أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال الفريق قايد صالح: “نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيأة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونًا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبًا شعبيًا مُلحًا”.

وأكد الفريق قايد صالح – في تصريحات خلال زيارته لوحدات الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة – على إن “الانتخابات التي تُعد موعدًا هامًا في تاريخ الجزائر، ستحمل حتمًا بين طياتها، ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون”.

وأشار الفريق قايد صالح إلى الجهود المبذولة من الهيأة الوطنية للوساطة والحوار، مجددًا في الوقت ذاته الدعوة للمُضي قُدمًا بعملية تقريب وجهات النظر، وإيجاد الآليات التي تُجسد المسعى المُلح، المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية الجزائرية. (وال- الجزائر) ر ت

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