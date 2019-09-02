سامح شكري يبحث مع غسان سلامة آخر مستجدات في الملف الليبي

القاهرة 02 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الإثنين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

هذا وبحث الوزير المصري مع المبعوث الأممي، آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسُبل إنهاء الأزمة في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري، اتصالاً بأهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها.

وأضاف المستشار أحمد حافظ أن الوزير أكد أيضًا دعم ليبيا في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية، وتحفيز الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته.

وأشار المستشار أحمد حافظ إلى أن اللقاء تضمن التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأوضح المستشار أحمد حافظ أن الممثل الأممي أطلع الوزير شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده في هذا الصدد، مُعبراً عن تقديره للدور المصري المبذول على صعيد إنهاء الأزمة في ليبيا. (وال- القاهرة) أ ف/ ر ت

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