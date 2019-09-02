رئيس الوزراء الإيطالي يناشد حركة 5 نجوم مساندة الحكومة الجديدة

حث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الإثنين، أعضاء حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات على دعم ائتلاف جديد بالتحالف مع الحزب الديمقراطي المعارض وقال إن مثل تلك الحكومة بمقدورها أن تحقق نقلة للبلاد.

وعقد كونتي جولة من المحادثات مع الحزبين في محاولة لتشكيل حكومة جديدة بعد أن انهار التشكيل الوزاري السابق عندما انسحب حزب الرابطة اليميني في محاولة لإجراء انتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن يجري أعضاء (5-نجوم) اقتراعا على موقع الحزب على الإنترنت غدا الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن التحالف مع الحزب الديمقراطي وهو الخصم التقليدي لحزبهم.

وبث كونتي تسجيلا مصورا على فيسبوك يقول فيه إن التحالف المقترح سيأتي بالنفع على إيطاليا مع عدم وضوح اتجاهات تصويت أعضاء الحزب.

وقال “أتفهم شكوككم… لكن هناك فرصة فريدة سانحة لإظهار أننا قادرون بالفعل على إصلاح هذه البلاد جذريا وأن نقوم بأمور مدهشة”. وبعد قليل نشر لويجي دي مايو زعيم حركة (5-نجوم) هو أيضا رسالة على فيسبوك لكنه آثر أن تكون محايدة ورفض إعطاء أي نصائح لأعضاء الحزب بشأن توجهات التصويت. وقال “ليس هناك تصويت صحيح وآخر خاطئ.. هناك فقط أفكاركم وخلاصة تلك الأفكار هي التي سترشد الحركة”.

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