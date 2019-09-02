أحد أفضل صحفيي الانتقالات في العالم يكشف كيفية عمله من أجل الأنباء الموثوقة

الحصول على نبأ صادق وموثوق أمر ليس بالهين وفي السنوات الأخيرة برز اسم صحفي إيطالي حينما تراه ينشر نبأ ما تعلم إنه سيتحقق بنسبة كبيرة جدا إنه فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة “سكاي سبورت” في فرعها الإيطالي.

وللتعريف أكثر بمدى مصداقية فابريزيو رومانو فيمكن القول إنه خلال الانتقالات الصيفية لعام 2019 كشف النقاب عن انتقال جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي من يوفنتوس مقابل انتقاه دانيلو في الاتجاه المعاكس.

ذلك بالإضافة إلى انتقال روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس وأليكسيس سانشيز من الفريق الإنجليزي ذاته إلى إنتر ميلان، ورودري من أتليتكو مدريد إلى مانشستر سيتي وإدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد وأنطوان جريزمان إلى برشلونة من أتليتكو مدريد وماتياس دي ليخت من يوفنتوس إلى أياكس.

وتحدث فابريزيو رومانو لشبكة “بليتشر ريبورت” عن كيفية أداء عمله.

وقال رومانو: “حياتي عبارة عن البحث عن الأنباء والتأكد من مدى مصداقيتها”.

وأضاف صاحب الـ26 عاما “أعتقد إنني أجري أكثر من 50 مكالمة هاتفية في اليوم الواحد، أذهب إلى الكثير من الفنادق لملاقاة المدراء الرياضيين ووكلاء الأعمال”.

وأكمل صاحب الـ450 ألف متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حديثه “لأن هنا في إيطاليا وبالتحديد في ميلان يتواجد كل الأشخاص المسؤولين في الفنادق لذا علي البحث عن شيء هام والتأكد من مدى مصداقية تلك الأنباء”.

وأردف “لذا يمكن القول إن الهدف اليومي لي هو البحث عن الأنباء الموثوقة في كل مكان في المدينة”.

وتابع “أعتقد إنني حظيت بصيف رائع”.

وأوضح رومانو أنه حينما يعرف نبأ ما فإنه يتواصل مع أحد وكلاء اللاعب أو أي من محاميه أو المدير الرياضي للنادي من أجل التأكد من صحة الأنباء ومن ثم معرفة مدى تطور مرحلة المفاوضات.

كما كشف إنه يتعاون مع زميله في “سكاي سبورت” إيطاليا الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو للتأكد أكثر من مدى صحة الأنباء.

وأعطى مثالا “أعرف أن انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة سيكون صعبا ولكن دي مارزيو طلب مني التواصل مع عدد أكبر من الأطراف للحصول على أكبر معرفة عن الموقف وتوضيح كل شيء”.

وأخيرا أتم رومانو حديثه عن سوق الانتقالات قائلا: “لا يمكن أنا تجزم بأي شيء في سوق الانتقالات”.

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