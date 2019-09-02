مواقف طريفة عند الانضمام للمنتخب لأول مرة.. كنت نائما وابني لم يصدقني

“كنت نائما وطرقوا كثيرا باب غرفتي ليبلغونني بخبر انضمامي للمنتخب لكني لم أسمع الطرق على الباب”.

ما سبق كانت ردود أفعال غريبة ومواقف طريفة ظهرت عند انضمام اللاعبين لمنتخبات بلادهم لأول مرة.

والآن مع بداية فترة التوقف الدولي الأولى هذا الموسم ينضم الكثير من اللاعبين لمنتخبات بلادهم لأول مرة.

ماتيو جندوزي.. لاعب وسط أرسنال كان أخر هؤلاء اللاعبين الذي كان رد فعلهم على انضمامهم للمنتخب طريفا.

وبعد ظهوره بمستوى جيد مع أرسنال في الجولات الأربعة الأولى من الدوري الإنجليزي قرر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا استدعاء ماتيو جندوزي لقائمة أبطال العالم بدلا من النجم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الذي تعرض لإصابة أبعدته عن المعسكر.

أنهى جندوزي البالغ من العمر 20 عاما مباراة فريقه أرسنال ضد توتنام في الدوري الإنجليزي وانضم في اليوم التالي لمنتخب فرنسا للشباب.

وأثناء حصوله على فترة راحة في منتصف اليوم قرر ديديه ديشامب استدعائه لمنتخب فرنسا بدلا من بوجبا المصاب.

ويقول جندوزي: “كنت في معسكر منتخب فرنسا للشباب وقررت أن أذهب إلى غرفتي للحصول على بعض القيلولة وكان هناك من يطرق على الباب لكنني لم أسمع”.

وأضاف “بعد عدة دقائق وجدت هاتفي يرن وطلب مني المدرب ملاقاتي سريعا وحينما ذهبت إليه وجدته يقول لي أنا معجب بك حقا لكن ينبغي عليك الرحيل من المعسكر”.

وأردف جندوزي “شعرت بالحيرة وسألته أذهب إلى أين؟ ووجدت المدرب يقول لي ستذهب إلى المنتخب الأول”.

وواصل تصريحاته “لم أصدق في البداية ما قاله لـ10 دقائق اعتقدت إنني مازالت نائما ثم تحدث معي المدرب بعد ذلك وشرح لي الموقف ككل”.

وأتم جندوزي “قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث أعتقد أن المدرب هو أفضل شخص يصف رد فعلي على حديثه معي في ذلك الوقت، أنا سعيد للغاية لأنه حلم لي منذ الطفولة فأي شخص فرنسي يرغب في ارتداء قميص المنتخب”.

منتخب فرنسا يستعد لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 إذ أن أبطال العالم سيلاقون ألبانيا وأندورا يومي السابع والعاشر من شهر سبتمبر الجاري.

نعود عدة سنوات للوراء بالتحديد لعام 2012 عندما انضم اللاعب ليون أوسمان لمنتخب إنجلترا لأول مرة.

لكنه عندما عاد إلى منزله وأخبر عائلته بانضمامه لمنتخب إنجلترا لم يصدقوه.

وكان لهذا عدة أسباب.

يحكي ليون أوسمان أحد نجوم نادي إيفرتون عبر التاريخ: “بدأت كرة القدم متأخرا وتدرجي مع الفرق كان متأخرا أيضا ولعبت لأول مرة مع فريق منتظم عندما كنت في سن الـ23، ويبدو أن هذا الأمر أثر على انضمامي للمنتخب والذي حدث لأول مرة الآن وأنا أبلغ 31 عاما”.

وواصل “ذهبت مثل كل يوم إلى مقر تدريبات إيفرتون وبعد نهاية المران طلب المدرب من جميع اللاعبين الحضور وشاهدت موظفي النادي وعمال الفريق يقفون حول حافة الملعب بشكل أكبر من المعتاد، وبعدها أخبرني المدرب أنه تم اختياري للانضمام لمنتخب إنجلترا”.

وأكمل “وبعدها احتفل بي اللاعبون وكان جميع الموظفون يهللون فرحا وكانت لحظة رائعة بالنسبة لي”.

واستمر في تصريحاته “بعد ذلك غادرت النادي وأنا حتى الآن لا أصدق ماذا حدث وتوقع ألا يتصل بي أحد ليخبرني باختياري للمنتخب لكنهم اتصلوا بي وأبلوغني”.

والآن جاء توقيت الموقف الطريف الذي حدث مع ليون أوسمان.

وصل أوسمان إلى منزله وكان ابنه الأكبر لم يعد من المدرسة.

وعندما عاد أخذه أوسمان وقال له: “لقد اختاروني لمنتخب إنجلترا”.

وواصل سرد الموقف الطريف “لكن ابني لم يصدقني وأخبرته أن ينظر إلى شاشة التلفاز لمشاهدة أسماء لاعبي المنتخب وعندما ظهر اسمي على الشاشة تأكد أنني لا أكذب عليه”.

هذه المرة القصة طريفة بشكل أكبر لأن بطلها قطع مسافة 400 كيلومتر بدون داع ثم انضم لمنتخب إنجلترا.

كالوم هودسون أودوي موهبة تشيلسي وإنجلترا انضم في شهر مارس الماضي لأول مرة لمنتخب الأسود الثلاثة.

لكنه اضطر للسفر لمسافة 400 كيلومتر من أجل الانضمام للمنتخب الإنجليزي الوطني.

كيف حدث ذلك؟

هودسون أودوي البالغ من العمر 18 عاما انضم بشكل طبيعي لمنتخب إنجلترا للشباب وبالفعل سافر إلى مدينة بريستول للالتحاق بمعسكر المنتخب وهي التي تبعد عن مقر تدريبات منتخب إنجلترا الأول بمسافة 200 كيلومتر.

وفور وصوله إلى معسكر منتخب الشباب أخبره المدرب أنه يجب أن يعود سريعا مرة أخرى لينضم لمعسكر المنتخب الأول لأن جاريث ساوثجيت اختاره.

ويقول هودسون أودوي: “في البداية لم أصدق ما قاله المدرب، لكن بعد ذلك كنت سعيدا للغاية”.

وأضاف “لقد كان يوما مجنونا وطويلا بالنسبة لي لأنني اضطررت للسفر إلى بريستول ثم العودة مرة أخرى إلى مقر تدريبات المنتخب”.

وأتم تصريحاته “لكنه شعور رائع عندما تتلقى مكالمة تخربك بانضمامك لمنتخب إنجلترا لأول مرة”.

لا نزال في إنجلترا وهذه المرة مع حكاية طريفة أخرى عن انضمام اللاعبين لمنتخب الأسود الثلاثة.

لوك شو.. ظهير أيسر مانشستر يونايتد هو بطلنا هذه المرة.

موقف طريف أيضا حدث مع شو عند إبلاغه بالانضمام لقائمة منتخب إنجلترا الأولية للمشاركة في كأس العالم 2014 في البرازيل.

وقتها كان شو لا يزال لاعبا ضمن صفوف ساوثامبتون ولم يكمل عامه الـ19 بعد.

ويبدو أنه كان هناك تنسيقا بين منتخب إنجلترا ونادي ساوثامبتون لطريقة إبلاغ لوك شو باختياره للقائمة.

وظهر اللاعب في مقر تدريبات النادي بشكل طبيعي لكن كاميرات المصورين كانت تراقبه عندما تلقى مكالمة من روي هودجسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا لإبلاغه بالخبر.

لتلتقط عدسات المصورين الكثير من الصور الرائعة للظهير الأيسر الشاب ورد فعله العاطفي والذي اقترب من البكاء بعدما علم بانضمامه لمنتخب إنجلترا.

وبعد ذلك استقبله ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني وقتها لساوثامبتون واحتفل بانضمام لاعبه لمنتخب إنجلترا.

اضطر ريتشارليسون مهاجم إيفرتون للانتظار أمام شاشة التلفاز في موطنه البرازيل لمعرفة قائمة منتخب السامبا النهائية للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وبالفعل عندما جاء الدور لإعلان أسماء خط الهجوم كان ريتشارليسون أخر أسما في القائمة.

لينفجر اللاعب فرحا رفقة عائلته وأصدقائه الذين تجمعوا معا لمشاهدة خبر إعلان قائمة البرازيل.

وتنتهي البطولة بفوز البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019 ويتوج ريتشارليسون باللقب الأول له مع منتخب بلاده.

الأمر ذاته تكرر مرة أخرى أيضا مع منتخب البرازيل ولكن قبل عام وقت إعلان قائمة كأس العالم.

والتي شهدت تواجد كاسيو حارس مرمى فريق كورينثيانز ضمن قائمة البرازيل للمشاركة في المونديال.

كاسيو أيضا كان يشاهد التلفاز منتظرا إعلان أسماء القائمة ليجد نفسه واحد من الأسماء وينفجر فرحا رفقة جميع أفراد عائلته.

أبلغوه في التدريبات

أما لوكاس فاسكيز مهاجم ريال مدريد علم بخبر انضمامه لقائمة إسبانيا النهائية للمشاركة في يورو 2016 خلال تدريبات فريقه.

وفور نزوله إلى أرض الملعب أخبره أحد الأشخاص بصوت عال بخبر اختياره لقائمة منتخب إسبانيا، لتظهر الدهشة على وجه اللاعب الذي انضم للمنتخب لأول مرة في حياته.

وبدأ جميع زملائه في الفريق في تقديم التهنئة له على انضمامه للمنتخب في بطولة هامة مثل يورو 2016.

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