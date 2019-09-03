ظريف: إيران ستعلن خطوتها الثالثة لتقليص التزامها بالاتفاق النووي غدا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إيران ستعلن عن “خطوتها الثالثة” لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي يوم 4 سبتمبر الجاري.

وقال ظريف في حديث لقناة “روسيا 24” التليفزيونية: “نحن نبقي الطريق مفتوحا للدبلوماسية، لكن خطوتنا الثالثة جاهزة، وسيعلن الرئيس (حسن روحاني) عنها يوم الأربعاء”.

وتابع الوزير في تصريحاته، التي أوردتها وكالة أنباء فارس، أنه سيبلغ المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، بهذه الخطوة، وستبدأ طهران بتطبيقها يوم الجمعة المقبل.

من جهة أخرى، أكد ظريف أن إيران ستعود بسرعة إلى الالتزام بشروط الاتفاق النووي، في حال تم إحراز تقدم في التزام الأوروبيين بتعهداتهم.

وقال خلال زيارته لموسكو: “سنعود للالتزام بكل تلك الإجراءات خلال عدة ساعات أو عدة أيام في أي لحظة، في حال أثمرت المفاوضات (مع فرنسا) إلى حل معين”. وجدد ظريف التأكيد على استعداد إيران للمفاوضات، قائلا: إن “إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، ونحن لا نخشى المفاوضات”. جدير بالذكر، أن إيران تجري في الوقت الأخير مفاوضات مع فرنسا حول العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشترك الشاملة، الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2015. وكانت إيران قد أعلنت عن تعليق تنفيذ بعض التزاماتها المنبثقة عن الاتفاق في مايو الماضي، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض الحظر على طهران. يشار إلى أن الخطوتين السابقتين لتقليص التزام إيران بالاتفاق النووي تضمنتا رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى فوق مستوى 67ر3 وكذا زيادة اليورانيوم منخفض التخصيب فوق 300 كيلوجرام.

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