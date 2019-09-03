رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلا وزاريا الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، إنه يخطط لإجراء تعديل وزاري بحكومته الأسبوع المقبل، وذلك بعد أكثر من شهر من فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو.

وأوضح آبي، الذي تولى منصبه في ديسمبر 2012، أنه سيمضي قدما في خطة التعديل الوزاري يوم 11 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يبقي آبي على نائب رئيس الوزراء “تارو آسو”، الذي يعمل أيضا وزيرا للمالية، وأمين مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، مع عدد قليل من وزراء الحكومة الحالية، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

يشار إلى أنه في التعديل الأخير الذي جرى في أكتوبر، عيّن آبي “يوشيتاكا ساكورادا” وزيرا مسئولا عن الأمن السيبراني (على شبكة الإنترنت).

لكن ساكورادا أخبر البرلمان في نوفمبر، أنه لم يستخدم الكمبيوتر مطلقا في حياته.

واضطر ساكورادا، الذي كان أيضا الوزير المسئول عن دورة الألعاب الأولمبية 2020، للاستقالة في وقت سابق من العام الجاري، عقب سلسلة من الأخطاء.

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