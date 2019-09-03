الأعلى للدولة يعد مقترحا للخروج من الأزمة

إيوان ليبيا – وكالات :

قرر المجلس الأعلى للدولة طرح المقترح المقدم من لجان المجلس للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، للحوار والنقاش بين لجانه وأعضائه مع الفعاليات السياسية ومؤسسات الدولة الأخرى، وذلك في غضون أسبوعين كحد أقصى.

ووفق بيان للمجلس الأعلى للدولة، عقد المجلس الإثنين جلسته العامة رقم (44)، وناقش فيها المقترح المقدم لرؤية المجلس للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وانتهت الجلسة بعد المناقشة وإبداء الآراء في المقترح المقدم، للتعليق على البند نفسه.

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