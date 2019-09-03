بعد مقتل 16 شخصا.. مظاهرات بـالقرية الخضراء في كابول

تظاهر عدد من السكان في كابول اليوم الثلاثاء أمام مجمع يأوي أجانب حيث لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في انفجار سيارة مفخخة مساء أمس الاثنين، وفقا لقناة “تولو نيوز” المحلية.

وذكرت القناة أن المتظاهرين طالبوا بنقل المكاتب والتجمعات السكنية الخاصة بالأجانب الموجودة في المجمع المعروف باسم “القرية الخضراء” إلى موقع آخر بعيد عن المناطق السكنية المحلية من أجل سلامة السكان المحليين.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، احتجاج أشخاص أمام المجمع، مضيفا أن قوات الأمن تراقب الوضع.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ، نصرت رحيمي، في بيان اليوم الثلاثاء إن تفجيرا نفذته طالبان بسيارة مفخخة استهدف المجمع أسفر عن مقتل 16 شخصا وجرح 120 آخرين.

ووفقا لرحيمي، فإن جميع الضحايا هم من الأفغان العاديين وموظفي المجمع، الذي يأوي رجال أعمال أجانب ومنظمات غير حكومية. وأفاد رحيمي بأن قوات الأمن قتلت خمسة مهاجمين أرادوا الاشتباك مع الأمن عقب الانفجار. وأشار إلى أن الشرطة الأفغانية أنقذت 400 مواطن أجنبي على الأقل في المنطقة ونقلتهم إلى مكان آمن. وذكرت وزارة الداخلية أنه تم الانتهاء من عملية تطهير للمنطقة عقب الحادث الساعة الخامسة صباح اليوم تقريبا (0030 بتوقيت جرينتش). ويذكر أن هذا الهجوم هو الـ18 الذي يقع في كابول منذ بداية العام. وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط 193 قتيلا و897 جريحا على الأقل.

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