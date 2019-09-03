ارتفاع ضحايا حريق في سفينة بكاليفورنيا إلى 25 قتيلا

قالت وسائل إعلام إن غواصين عثروا على 25 جثة بعد غرق سفينة غوص قبالة جزيرة بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر حريق شب بها قبل فجر أمس، وإن تسعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

ولم يتسن لممثلين لفرع حرس السواحل في لوس أنجليس وسانتا باربره في كاليفورنيا أو مكتب قائد الشرطة تأكيد التقارير التي بثتها وكالة أسوشيتد برس التي نسبت الخبر لحرس السواحل.

وكان قائد شرطة سانتا باربره قد أكد في وقت سابق مصرع ثمانية بعدما شب الحريق على متن السفينة (كونسيبشن) التي يبلغ طولها 23 مترا حوالي الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلي (10:15 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين بينما كانت راسية قبالة جزيرة سانتا كروز.

كانت السفينة قد بدأت الرحلة إلى جزر القناة في كاليفورنيا صباح يوم السبت وعلى متنها 39 شخصا. ونجا خمسة من أفراد الطاقم كانوا على سطح السفينة من الحريق بينما كان الركاب نائمين في الأجزاء السفلى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا