وزير الصحة العمانى رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

فاز وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، برئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وذلك خلال اجتماعات الهيئة التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وشاركت فيها السلطنة بوفد رسمي يرأسه الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة.

وكان قد تم انتخاب الدكتور عمر بن عوض الرواس مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس، في وقت سابق، أمينا عاما للمجلس.

وتعتبر الهيئة هي السلطة الإشرافية العليا المسئولة عن عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة، التي يقع على عاتقها بلوغ المجلس أهدافه.

يذكر أن الهيئة تضم ستة من وزراء الصحة ، يختارهم مجلس الوزراء العرب، ووزير الصحة في دولة المقر، وممثلين اثنين لكل دولة عربية، وممثلاً عربياً عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وتعقد اجتماعاً دورياً مرة كل سنة، وتُتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

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