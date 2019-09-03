رئيس أركان الجيش الجزائري يرفض أي تدخل خارجي في أزمة بلاده

عبّر رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، عن رفضه أي تدخل خارجي في الأزمة التي تمر بها بلاده، قائلا إن “الوضع اليوم هو شأن جزائري داخلي يخصنا وحدنا، ويقتضي بالضرورة حلولا من واقعنا وتجاربنا حتى وإن تباينت وجهات النظر واختلفت الآراء”.

وأضاف قايد صالح، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لمدينة ورقلة شمال شرق البلاد: “يتعين على الجميع الوعي بحساسية المرحلة واليقين بأن الحوار العقلاني والعمل على انجاحه والابتعاد عن السلبية والمهاترات وسياسة تثبيط العزائم هو واجب وطني تستلزمه المصلحة العليا للبلد”.

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