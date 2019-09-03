البرلمان البريطاني: البلاد تنتظرانتخابات مبكرة بسبب جونسون

يستأنف مجلس النواب البريطاني عمله، اليوم الثلاثاء، حيث يستعد النواب لمواجهة قد تؤدي لإجراء انتخابات مبكرة من خلال تحالفات بين الأحزاب ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون.

من المتوقع أن تطرح مجموعة من النواب تشريعًا في محاولة جديدة لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، عقب أن تعهد جونسون بأن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.

وإذا نجحت مجموعة النواب في تمرير التشريع، سيضطر جونسون لطلب إرجاء الخروج حتى 31 يناير المقبل، ما لم يوافق النواب على اتفاق جديد أو يصوتوا لصالح الخروج بدون اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر حكومية إن جونسون سوف يطلق إجراء انتخابات عامة في 14 أاكتوبر في حال نجح النواب في تمرير التشريع.

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