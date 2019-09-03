بالأسماء.. المرشحون لحقائب حكومة حمدوك في السودان

الخرطوم 03 سبتمبر 2019 (وال) – ذكرت مصادر سودانية لـ”سكاي نيوز عربية”، اليوم الثلاثاء، أن قائمة الوزراء التي تم التوافق حولها بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير، ضمت كافة الحقائب الوزارية باستثناء 3 حقائب وزارية ثانوية.

وضمت قائمة الترشيحات في حكومة عبد الله حمدوك المنتظرة، وفقا لمصادر في لجنة الترشيحات، 14 حقيبة وزارية، بينما رشح الجيش السوداني كلا من جمال عمر لشغل حقيبة وزارة الدفاع، وإدريس الطريفي لشغل حقيبة وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن يعرض حمدوك قائمة المرشحين على المجلس السيادي لاعتمادها.

وفيما يلي قائمة المرشحين التي تم التوافق عليها بين حمدوك وقوى الحرية والتغيير:

الخارجية: أسماء محمد عبدالله.

التجارة والصناعة: مدني عباس.

وزارة مجلس الوزراء: عمر مانيس.

الشباب والرياضة: ولاء البوشي.

الصحة: أكرم علي التوم.

المالية والاقتصاد: إبراهيم أحمد البدوي.

الثقافة والإعلام: فيصل محمد صالح. (وال – الخرطوم) ع ع

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