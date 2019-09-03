خطوات لتقليص الرئاسي وإستبدال حكومته

إيوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري ، خالد المشري عضو جماعة الإخوان المسلمين ، أن قوات حكومة الوفاق قادرة على الحسم العسكري في معركة ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس”.

المشري لفت في مؤتمر صحفي أمس الاثنين ونقلته قناة “ليبيا الأحرار” إلى وجود خلل في إدارة المعركة العسكرية لدى قوات حكومة الوفاق جراء عدم وجود وزير ووكيل لوزارة الدفاع إضافة إلى عدم وجود رئيس لجهاز المخابرات العامة،قائلاً إن وفداً من المجلس سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لمناقشة هذه المواضيع.

واستغرب المشري عدم قيام المجلس الرئاسي بتعيين أمراء مناطق عسكرية في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الوفاق تناط بهم مهام استعادة هذه المناطق تحت سيطرة حكومة الوفاق ، في إشارة منه للمناطق العسكرية بالمنطقة الشرقية .

وفي سياق منفصل، بين رئيس مجلس الدولة أنه جرى الاتفاق مع نواب طرابلس على البدء في خطوات عملية لتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي لرئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل يترأس حكومة مصغرة مهمتها التمهيد للانتخابات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتفعيل الأجهزة الرقابية.

المشري أعلن أنه قد أرسل رسائل إلى البرلمان الإفريقي والبرلمان العربي وبرلمان اتحاد الدول الإسلامية والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة بشأن استمرار اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة،مطالبا منهم معاقبة من اختطف سرقيوة واعتدى على عائلته ، وذلك على حد قوله .

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