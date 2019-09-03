حصاد الميركاتو – صفقات إنتر.. قائمة متكاملة ومرونة يحتاجها كونتي

وقبلها انضمام بيبي ماروتا في مقعد المدير التنفيذي ومعه أنطونيو كونتي مديرا فنيا ليجذب الأنظار أكثر لعودة إنتر كبيرا مرة أخرى في الكرة الإيطالية والأوروبية.

انتهت السوق الصيفية في أوروبا رسميا، وخلالها شهدنا العديد من الصفقات التي تمت وأخرى اقتربت لكنها لم تحدث، ما بعد نهاية السوق سنحلل تلك الصفقات التي قامت بها كبار الأندية في أوروبا

يصبحكم عبر هذه السلسلة القصيرة لتحليل الصفقات التي قامت بها كبرى أندية أوروبا في السوق الصيفية المنصرمة. واليوم سنحلل الصفقات التي ضمها إنتر والراحلون عن صفوفه كذلك.

ضم إنتر إلى صفوفه 8 صفقات مقابل رحيل الكثير من اللاعبين على سبيل الإعارة والبيع خاصة من اللاعبين الشباب الذي تتقلص فرصهم باللعب للفريق الأول.

عند قدوم كونتي ومن قبله ماروتا، كان الهدف الأول للإدارة رحيل رادجا ناينجولان وماورو إيكاردي، من أجل إفساح المجال لعديد الصفقات.

فضم إنتر في الدفاع دييجو جودين في صفقة انتقال حر من أتليتكو مدريد، ومن هيرتا برلين النمساوي فلانتينو لازارو والإيطالي ستيفانو بيراجي من فيورنتينا في مركزي الظهير الأيمن والأيسر على الترتيب.

بخط الوسط انضم ثنائي المنتخب الإيطالي، ستيفانو سينسي ونيكولو باريلا من ساسولو وكالياري.

وأمامهم كل من التشيلي أليكسيس سانشيز والحصول على خدمات ماتيو بوليتانو بشكل نهائي من ساسولو مقابل 20 مليون يورو.

والصفقة الأبرز والأهم ضم البلجيكي روميلو لوكاكو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي مقابل 75 مليون يورو.

ليس لأن إنتر تحرر من ضغوط قوانين اللعب المالي النظيف فأنه سيجلب من يشاء لكن إدارة إنتر عملت على موازنة الأمور بعض الشيء من خلال الراحلين.

إنتر في اليوم الأخير نجح في التخلص من إيكاردي على سبيل الإعارة إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 5 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 65 مليون يورو.

إدارة الأفاعي حاولت طيلة الصيف التخلص من قائدها السابق وهي تعلم مدى الخسارة التي ستقع بها بعد رحيل ناينجولان لصفوف كالياري على سبيل الإعارة، فنجحت مع إيكاردي في الوقت الضائع وبنفس الرقم المطلوب طيلة الصيف.

44 مليون يورو جناها إنتر جراء بيع 8 لاعبين من صفوف فريق الشباب، وعلى رأسهم الروماني جورج بوشكاش الذي تألق في يورو الشباب فنجح إنتر في بيعه مقابل 8 مليون يورو.

إيفان بيرسيتش رحل معارا لبايرن ميونيخ الألماني بعدما فشل في التأقلم على خطط كونتي نظير 5 مليون يورو، والجناح الشاب يان كارموه انضم لبارماـ

الظهير الأيسر كريستيان أنسالدي انتقل بشكل نهائي لإنتر مقابل 2.5 مليون يورو، جواو ميراندا التحق بفرع إنتر الصيني مع جيناسو سونينج.

جواو ماريو ودالبيرت على سبيل الإعارة إلى لوكومتيف موسكو الروسي وفيورنتينا الإيطالي.

إليكم القائمة الحالية للموسم الجاري بعد نهاية السوق الصيفية:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش – دانييلي باديلي – توماسو بيرني.

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفان دي فري – دييجو جودين – أليساندرو باستوني – أندريا رانوكيا – كريستيانو بيراجي – فدريكيو دي ماركو – دانيلو دي أمبروزيو.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – ماتياس فيتشينو – ستيفانو سينسي – روبرتو جاليارديني – بورخا فاليرو – فلانتينو لازارو – كوادو أسامواه.

الهجوم: أليكسيس سانشيز – ماتيو بوليتانو – أنطونيو كاندريفا – روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينز – سيباستيانو أسبوسيتو.

“نستطيع إغلاق سوق الانتقالات بسلام، كما عرفنا كيفية التعامل مع الوافدين والراحلين، سعيد بالقائمة ونعرف تماما بأنه يمكن التحسن، وعن طريق العمل الجاد عهذا سيحدث”، أنطونيو كونتي عقب الفوز على كالياري متحدثا عن الميركاتو.

كونتي اهتم بضم أسماء شابة وتمتلك خبرات المنافسة في الدوري وبالتوقيت ذاته القدرة على تنفيذ ما يطلبه لأفكاره الفنية.

ستيفانو سينسي ونيكولو باريلا عضوان جدد في خط وسط إنتر يعطيان كونتي المطلوب دفاعيا وهجوميا كما ارتديا قميص منتخب إيطاليا ولديهم من القدرات والمهارات ما يحتاجه كونتي خاصة مع المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

باريلا من أجل مهام دفاعية وسينسي يستطيع اللعب كلاعب رقم 10 ويمتلك قدرات الزيادة الهجومية وحلول التسديد من بعيد.

على مستوى الدفاع لن يجد كونتي أفضل من دييجو جودين قائد أتليتكو مدريد السابق ليجاور ثنائي الدفاع ميلان شكرينيار وستيفان دي فري في ثلاثية خط الظهر أو حال قرر كونتي التخلي عن أفكاره واللعب بـإثنين في الخط الخلفي.

إنتر حصل على عقد الجناح ماتيو بوليتانو بعدما أثبت نفسه الموسم الماضي ليشغل مركز الجناح الأيمن، وضم النمساوي فلانتينو لازارو ليشغل مركز الظهير أو الجناح الأيمن حسب احتياجات الإيطالي.

ومن ثم جاء روميلو لوكاكو أغلى لاعب في تاريخ إنتر مقابل 75 مليون يورو، قدومه أثبت أن الإدارة عازمة رغم رفض ماورو إيكاردي الرحيل، أنه سيكون المهاجم الأول وإلى جانبه الأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز.

وفي نهاية سوق الانتقالات أثبتت إدارة إنتر نيتها الفعلية لتقوية وتدعيم الفريق، فضمت الظهير الأيسر كريستيانو بيراجي ليمتلك إنتر 4 لاعبين في قائمة المنتخب جميعهم من الشباب جلبهم في الصيف الحالي.

وأخيرا ضم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي عرف الدوري الإيطالي من خلال أودينيزي سابقا وبصفقة أكثر من رابحة بعدما عرف إنتر كيفية الحصول على اللاعب صاحب الراتب الأعلى في إنجلترا ودفع أقل رقم ممكن من راتبه ليشغل مركز الجناح ويساهم في مزيد من المرونة الفنية لكونتي.

قد يكون ما قدمه إنتر لكونتي في سوق الانتقالات الحالية هو ما سعى من أجله وفشل في الحصول عليه سواء مع يوفنتوس أو تشيلسي، ليصبح مطالبا بتحقيق الألقاب من اللحظة الأولى.

ما يمتاز به سوق إنتر أن الفريق أصبح أقوى ويستطيع بشكل فعلي المنافسة على أكثر من جبهة مع مدرب لا يعرف سوى الفوز وحصد الألقاب وصاحب سياسة النفس الطويل.

اللعب بـ 3-5-2 أو التحول إلى 3-4-3 أصبح سهلا لكونتي وأفكاره مع المرونة التي يحتاجها وفقا للأسماء التي يمتلكها ومع مزيد من الوقت والانسجام سيكون إنتر منافسا شرسا على لقب الدوري الإيطالي ولما لا نجده في مراكز متقدمة من دوري أبطال أوروبا.

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