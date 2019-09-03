نظرات القلق على وجه جونسون خلال تناول شاى الظهيرة قبل الجلسة العاصفة فى البرلمان | صور

حالة من الوجوم صاحبتها نظرات القلق عاشها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، خلال تناوله لشاى الظهيرة بمقر الحكومة فى 10 داونينج ستريت مع أعضاء حكومته.

وأظهرت الصور التى نشرتها وكالة أسوشيتيد برس حالة الترقب والقلق التى عاشها جونسون قبيل الجلسة العاصفة للبرلمان التى انتهت بخسارته للأغلبية البرلمانية.

وهاجم زعيم المعارضة البريطانية رئيس الوزراء بوريس جونسون لمحاولته تشغيل “كابينة” من داونينج ستريت من أجل إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة رغم التكاليف.

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