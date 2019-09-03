حفيد تشرشل يصوت ضد رئيس وزراء بريطانيا ويخاطر بطرده من الحزب

صوت نيكولاس سومز حفيد ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية اليوم الثلاثاء ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في خطوة قال مسئولون إنها يمكن أن تؤدي إلى طرده من حزب المحافظين.

وحذر مسئولون في حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون من أن المتمردين في الحزب سيفقدون الانتماء إليه في البرلمان إذا صوتوا ضد الحكومة.

ويمثل سومز (71 عاما) والذي منحته الملكة إليزابيث الثانية رتبة سير في عام 2014 دائرة ميد سوسكس جنوبي لندن منذ عام 1997 وكان في السابق عضوا في البرلمان عن كراولي المجاورة.



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