صلاح على رأس قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول المشاركة في البطولة.

وضمت القائمة 24 لاعبا، مع إمكانية مشاركة أي لاعب من فريق الشباب الذي يلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا تحت 21 عاما.

المرمى: أليسون بيكر – أدريان – أندي لونيرجان.

الدفاع: ناثينيال كلاين – جو جوميز – ديان لوفرين – جويل ماتيب – أندرو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – ترينت أليكسندر أرنولد.

الوسط: جوردان هيندرسون – فابينيو – نابي كيتا – جيمس ميلنر – تشامبرلين – جورجينو فينالدوم – آدم لالانا – بيدرو شيريفيلا – إيزاك كريستي ديفيز.

ساديو ماني – ديفوك أوريجي – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح – شيردان شاكيري.

ويقع ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في المجموعة الخامسة بجانب نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

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