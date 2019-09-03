حصاد الميركاتو – تدعيم الغريم ضمن 6 خطايا لـ ريال مدريد

إدارة فلورنتينو بيريز أقدمت على أضخم سوق انتقالات في تاريخ النادي، محطمة رقمها السابق في صيف 2009 عندما أنفقت 258 مليون يورو.

ريال مدريد انتدب: إيدن هازارد (100 مليون يورو)، لوكا يوفيتش (60 مليون يورو)، إيدير ميليتاو (50 مليون يورو)، فيرلان ميندي (48 مليون يورو)، رودريجو (45 مليون يورو)، تاكيفوسا كوبو (انتقال حر)، ألفونس أريولا (إعارة مقابل 2 مليون يورو)، ألبيرتو سورو (مقابل 2,50 مليون يورو وأعاده معارا إلى سرقسطة).

في المقابل، تخلص ريال مدريد من ماتيو كوفاسيتش (45 مليون يورو)، وماركوس يورينتي (30 مليون يورو)، وراؤول دي توماس (20 مليون يورو)، وتيو هيرنانديز (20 مليون يورو)، وكيلور نافاس (15 مليون يورو).

كما أعار 11 لاعبا: داني سيبايوس، وبورخا مايورال، وتاكيفوسا كوبو، وخورخي دي فروتوس، وسيرخيو ريجيلون، وخافي سانشيز، وأندري لونين، وخيسوس فاييخو، وألبيرتو سورو، ومارتن أوديجارد، ولوكا زيدان.

رغم ذلك، تطل العديد من علامات الاستفهام على سوق الانتقالات الصيفية لـ ريال مدريد.

يسلط الضوء على 6 أخطاء ارتكبها ريال مدريد في الصيف رغم إنفاقه 307 ملايين يورو.

ليس سرا أن المدرب زين الدين زيدان كان راغبا في استقدام بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، كهدف أساسي في السوق الصيفية، لكن هذا لم يتم.

بل أن إدارة ريال مدريد لم تدخل بكامل قوتها في الصفقة من الأساس، ولم تكن قريبة من إقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن لاعبها.

يأتي ذلك رغم إفصاح بوجبا علنا عن رغبته في التغيير، بل أن مداعبة ريال مدريد جاءت بواسطة شقيقه ماتياس الذي دعا فلورنتينو بيريز إلى انتداب أخيه.

كانت رغبة زيدان واضحة: لا يريد الثلاثي: جاريث بيل، وجيمس رودريجيز، وماريانو دياز.. والإدارة عجزت عن التخلص منهم.

بيل كان على شفا الانتقال إلى الصين باعتراف زيدان، لكن الصفقة تعطلت فجأة، واللاعب لم يبد مرونة كبيرة في الرحيل.

أما جيمس، فأكثر المهتمين بانتدابه كان أتليتكو مدريد، وإدارة ريال مدريد أرادت بيعه لطرف غير الغريم التقليدي، لينتهي الأمر على استمراره.

فيما يتوقع أن يدخل ماريانو مرحلة التجميد مع عدم حاجة زيدان إليه بعد انتداب يوفيتش.

زيدان عاد في ولاية ثانية بغية التجديد، لكن الواقع أن الاستعانة بالحرس القديم قد تعاظمت.

صحيفة ماركا الإسبانية نشرت صورة للفريق من موسم 20142015 تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، يظهر فيها التشابه الكبير مع التشكيل الذي واجه بلد الوليد بالجولة الثانية من دوري الموسم الحالي.

ريال مدريد لم يخسر لاعبين مهمين فحسب، بل ساهم في تقوية صفوف غريمه أتليتكو مدريد.

الميرنجي سمح للاعبه ماركوس يورينتي بالانضمام إلى أتليتكو، كما لم يقف في طريق انضمام ماريو إيرموسو إلى الروخيبلانكوس وهو الذي امتلك ريال مدريد أحقية شرائه.

مع التخلي عن يورينتي، وماتيو كوفاسيتش، وداني سيبايوس، لا يمتلك ريال مدريد الآن سوى 4 لاعبين في خط الوسط، هم: توني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، وفيدي فالفيردي.

ريال مدريد كان قريبا للغاية من ضم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، لكن الإدارة تراجعت.

كما فشل ريال مدريد في إحضار بوجبا، ولم يتحرك بجدية لضم البرتغالي برونو فيرنانديس قائد سبورتنج لشبونة.

ريال مدريد لا يعاني الآن على مستوى الجودة في خط الوسط فقط، بل يعاني عدديا أيضا.

دخل ريال مدريد سوق الانتقالات بشراسة، وحسم كل صفقاته الكبيرة قبل بداية فترة الإعداد من الأساس، وأعطى الكثير من الأسباب للتفاؤل بين جماهيره.

لكن في الأسابيع الطويلة التالية، وقفت إدارة ريال مدريد تراقب سوق الانتقالات دون حراك، ودون قتال لأجل أهداف أخرى كبيرة أو حتى التخلص من لاعبين غير مرغوب فيهم، وذهبت خطواتها المبكرة هباء.

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