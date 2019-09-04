إيران تضع شرطا بـ15 مليار دولار للعودة إلى الاتفاق النووي

قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لن تعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة أشهر.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن عباس عراقجي قوله الأربعاء، إنه “إذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر”.

واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

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