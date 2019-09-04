الشرطة البريطانية تضبط 3ر1 طن هيروين على متن سفينة في جنوب شرق البلاد

ضبطت الشرطة البريطانية نحو 3ر1 طن من الهيروين مخبأة بين مناشف وملابس حمّام على متن سفينة تحمل حاويات رست في ميناء فيلكستو بجنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، اليوم الأربعاء.

وعثر ضباط من الوكالة على 1297 كجم هيروين من الدرجة الأولى على متن سفينة الحاويات “إم في جبل طارق”، التي كانت متجهة إلى ميناء أنتويرب البلجيكي، بعد أن رست في فيلكستو يوم الجمعة.

وذكرت الشرطة، أن القيمة السوقية لتلك المخدرات المضبوطة تزيد على 145 مليون دولار.

وقال مات هورن، نائب مدير التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات: “هذا رقم قياسي فيما يتعلق بمضبوطات هيروين في المملكة المتحدة وواحدة من أكبر (عمليات الضبط) في أوروبا”

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