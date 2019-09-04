وفد من جمهورية أفريقيا الوسطى يصل الى البيضاء

إيوان ليبيا – وكالات :

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح في مدينة البيضاء وفداً من جمهورية أفريقيا الوسطى يرأسه مولوميو دوناتيان المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، ويضم لوران أنجون بابا رئيس البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى.

المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وصل والوفد المرافق له إلى مطار الأبرق الدولي استجابة لدعوة وجهها المستشار عقيله صالح عقب زيارته لجمهورية أفريقيا الوسطى المدة القريبة الماضية ولقائه برئيسها فاوستن أركانج تواديرا في العاصمة بانغي.

وبحث المستشار صالح مع الوفد العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن وفد جمهورية افريقا الوسطى قد ضم دييه بيتي ايدول مامادو الملحق بمكتب رئيس البرلمان، وكومبو ارسين النائب بالبرلمان الوطني، وعبدالهادي سنوسي وكيل شؤون التنمية بالبرلمان الوطني.

كما يضم الوفد الوزير المفوض شانسيل سيكودي نديباي وكيل وزارة الخارجية لشؤون الفرنكفونية ومراسم الدولة بجمهورية أفريقيا الوسطى، والسفير قوروا أوسمو أغستين مدير عام العلاقات الثنائية لدى وزارة الخارجية بأفريقيا الوسطى، إضافة إلى السفير حسين محمد محمود بدر القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى أفريقيا الوسطى، وعبدالمنان محمد عيسى السكرتير والمترجم بسفارة ليبيا لدى جمهورية أفريقيا الوسطى .

وكان من ضمن المستقبلين لوفد جمهورية أفريقيا الوسطى عددد من أعضاء مجلس النواب، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج.

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