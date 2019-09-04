متى نرى وسيطا دوليا نزيها في القضية الليبية؟: المعايير المزدوجة في لقاء سلامه وباشاغا … بقلم / محمد الامين

المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع المبعوث الأممي غسان سلامة بـ داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في العاصمة طرابلس للحديث عن الاستهداف المتكرّر لمطار امعيتيقه كان يمكن أن يكون حدثا مفصليا وفارقا في عمل البعثة باعتبار ما صدر عن المبعوث الأممي من تصريحات مهمة بشأن اعتبار الأمم المتحدة الاعتداءات على مطار العاصمة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وسعيها لرفع دعاوى وقضايا لملاحقة الجهات التي تصرّ على قصف هذا المرفق بشكل متكرر..

.. كان يمكن أن يكون هذا المؤتمر الصحفي رسالة حاسمة عن أداء البعثة الأممية في ليبيا وعن حياديتها وشفافيتها وهي التي أصدرت تقريرا صريحا ومهمّا حول قصف المطار منذ يومين.. لكن السيد سلامة قد فوّت على نفسه فرصة ذلك.. تحدث عن جريمة قصف فضاء مدني وإصابة الحُجّاج ووصف الأضرار وحذّر من خطورة الأمر.. لكنه لم يتحدث مع باشاغا عن جرائم أخرى كالإخفاء القسري والقتل والخطف وتغييب الأبرياء دونما جرم أو جريرة.. لم يقل سلامه شيئا –عن التغوّل الميليشياوي والسجون السرية والمعلنة التي تشترك كلها في غياب القانون وهمجية التعاطي مع الذات الإنسانية.. طبعا لا حاجة لأن نقول أن الأمر يتعلق بمعايير مزدوجة، ومحاولة لتمطيط ثوب مهِترٍّي .. هكذا هي الأزمة الليبية، قلّة قليلة من الوسطاء النزهاء، وكثير من المصالح، والمجاملات، والحيف الدبلوماسي والسياسي والإعلامي..

وللحديث بقية.

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