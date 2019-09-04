أردوغان يطرد داوود أوغلو من حزبه بعد نقده لسياساته

العنوان_أنقرة

قرار مفاجئ، اتخذه حزب العدالة والتنمية ضد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، بإحالته إلى لجنة تأديبية تمهيدا لطرده من صفوف الحزب الحاكم.

ويعتبر داود أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، وقد تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة، بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء.

وعندما غادر رئاسة الوزراء في 2016 بعد نحو عامين من توليه هذا المنصب، تعهد داود أوغلو بعدم انتقاد أردوغان علنا.

لكنه أجرى مؤخرا مقابلة صحافية مطولة أظهر فيها أنه لن يلتزم الصمت بعد اليوم بشأن ما يعتبره أوجه قصور في حزب العدالة والتنمية.

وكانت بداية خروج داود أوغلو عن صمته في أبريل 2019، حين نشر رسالته الطويلة الشهيرة التي انتقد فيها أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

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