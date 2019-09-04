مقتل خمسة بعد انقلاب حافلة تقل سائحين صينيين في نيوزيلندا

قالت الشرطة إن حافلة تقل 27 شخصا، معظمهم سائحون صينيون، انقلبت على طريق سريع في الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة.

وقال مسئول إن الشرطة تحقق في الحادث الذي وقع على الطريق السريع رقم 5 بالقرب من روتوروا، وهي مقصد سياحي شهير للمجموعات السياحية القادمة من الصين، حيث انقلبت الحافلة على الجانب الآخر من الطريق.

وقال برنت كرو وهو محقق في منطقة خليج بلنتي خلال مؤتمر صحفي “إنه حادث مأساوي لكل المعنيين وله تداعيات بعيدة المدى”.

وقال مسئول في السفارة الصينية في ولنجتون لرويترز إن السفارة تتعاون مع الشرطة للتعرف على هوية الضحايا.

ويعاني اثنان من المصابين من جروح خطيرة بينما تقل إصابات الأربعة خطورة.

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