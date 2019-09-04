الإعصار دوريان يتجه إلى الولايات المتحدة بعدما خلف 7 قتلى في الباهاماس

تحرّك الإعصار دوريان الأربعاء نحو الولايات المتحدة بعدما ترك وراءه سبعة قتلى في الباهاماس حيث قضى السكان “أياماً من الرعب” بسبب هذا الإعصار الضخم كما قال رئيس وزراء البلاد.

وأظهرت صور جوية مشاهد الدمار الكارثية لبيوت فقدت أسطحها وسيارات غارقة أو منقلبة وفيضانات واسعة الانتشار ومراكب محطمة.

وأخبر بعض الناجين شهادات مروعة. وروى أحدهم كيف شاهد زوجته وهي تغرق.

وعند إعلانه عدد الضحايا الجديد، حذر رئيس الوزراء هيوبرت مينيس من أن الحصيلة قابلة للارتفاع، ووصف الإعصار دوريان بأنه “إحدى أضخم الأزمات الوطنية في تاريخ بلادنا”.

وقال إن “أجزاء من جزر أباكو دمرت. هناك فيضانات شديدة، وأضرار شديدة في المنازل والمؤسسات ومبانٍ أخرى وفي البنى التحتية”. وأضاف مينيس أن سكان الباهاماس “تحملوا ساعات وأياما من الرعب، خائفين على أرواحهم وأرواح المقربين منهم”. ومع ابتعاد العاصفة عن جزر الباهاماس، بدأت تخرج شهادات عن المعاناة التي تعرض لها السكان. وروى الصياد هاورد أرمسترونغ كيف أغرقت المياه بيته ووصلت إلى السطح. وقال لقناة سي إن إن “أتوقع أن ارتفاع المياه كان ستة أمتار على الأقل. لقد كنا على ما يرام إلى حين بدأت المياه بالارتفاع وطفت كل محتويات المنزل”. وأضاف أرمسترونغ “زوجتي المسكينة عانت من انخفاض في حرارة الجسم، وكانت تقف على خزائن المطبخ حتى انهارت الخزائن، بقيت معها، لكنها غرقت بين يدي”. وتمكن أرمسترونغ أخيراً من الوصول إلى مركبه. وقال مدير إدارة الطوارئ في فلوريدا جاريد موسكوويتز إن “الصور التي وصلتنا من الباهاماس مؤلمة، لكن تُظهر كم أن فلوريدا محظوظة”، محذراً مع ذلك من أن فلوريدا سوف تتأثر بالإعصار. وأضاف “خلال الليلة وغداً، ستشهد ولايتنا عواصف، ورياحاً هائجة، على طول الساحل، لذا أدعو السكان إلى أن يأخذوا هذه التهديدات على محمل الجد”.

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