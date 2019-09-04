سيتي يعلن عن خضوع لابورتي لجراحة في الركبة بعد إصابته ضد برايتون

ونشر سيتي بيانا رسميا قال فيه :”خضع آيمريك لابورتي لجراحة في ركبته بعد تعرضه لتلف في غضاريف ركبته والغضروف الهلالي خلال انتصارنا ضد برايتون”.

وواصل البيان :”الجراحة تمت بواسطة رامون كاوجات الطبيب المتواجد في مدينة برشلونة، وكانت ناجحة، وسيتم إصدار تفاصيل أكثر فيما هو قادم”.

وأتم البيان :”الجميع في سيتي يتمنى له تعاف سريع”.

وكان لابورتي ضد تعرض لإصابة قوية في ركبته أجبرته على مغادرة الملعب على نقالة وخرج بعد 37 دقيقة من المباراة.

صاحب الـ25 عاما كان أساسيا في كل مباريات سيتي الـ4 التي خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وفاز سيتي بـ3 مباريات وتعادل مباراة حتى الآن، وكان قد تخطى ضيفه برايتون في المباراة التي أصيب خلالها لابورتي بنتيجة 4-0.

اللاعب الذي لم يخض أي مباراة دولية بقميص فرنسا حتى الآن، ولعب بقميص سيتي في 68 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا