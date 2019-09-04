أولتراس إنتر يدافع عن هتافات جماهير كالياري العنصرية

لوكاكو وقّع على ثاني أهدافه مع إنتر في شباك كالياري من ركلة جزاء ساهم في فوز النيراتزوري الثاني وتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بيان جماهير إنتر جاء كالآتي:

“نحن فعلا آسفين لأنك اعتقدت أن ما حدث في كالياري كان حدثا عنصريا، عليك أن تفهم أن إيطاليا ليست مثل العديد من الدول الأوروبية الشمالية حيث العنصرية هي مشكلة حقيقية. نحن نتفهم أنها كانت توحي لك بأنها عنصرية و لكنها ليست كذلك”.

“في إيطاليا نستخدم بعض الطرق فقط لمساعدة فريقنا، و لمحاولة جعل منافسنا يشعر بالتوتر، ليس من أجل العنصرية بل من أجل ضياعهم. نحن منظمة جماهيرية متعددة الأعراق، و دائما ما كنا نستقبل لاعبين من أي مكان، و مع ذلك دائما ما كنا نقوم بهذه الطرق مع لاعبي الفرق الأخرى وسنقوم بهذا في المستقبل”.

“نحن لسنا عنصريين و نفس الشيء ينطبق على جماهير كالياري. عليك أن تفهم أن في كل ملاعب إيطاليا الناس تُشجع فرقها وفي نفس الوقت يهتفون ضد منافسيهم ليس من أجل العنصرية، بل من أجل مساعدة فريقهم”.

“رجاء خذ هذا السلوك من الجماهير الإيطالية على محمل الاحترام خوفا منك ومن أهدافك التي من الممكن أن تسجلها ضدهم وليس لأنهم يكرهونك أو أنهم عنصريين”.

“العنصرية الحقيقية هي قصة مختلفة تماما وجميع جماهير الأندية الإيطالية تعرف هذا الشيء”.

“عندما تُصرّح أن العنصرية هي مشكلة يجب محاربتها في إيطاليا، تُساعد القمع ضد الجماهير الإيطالية و من بينهم نحن، وتساهم في خلق مشكلة بالحقيقة ليست موجودة، ليست بالطريقة التي ينظر إليها في دول أخرى”.

“نحن حساسون و شاملون جدا مع كل الناس، نحن نؤكد لك أنه في منظمتنا هناك العديد من الجماهير من أعراق مختلفة أو جماهير قادمة من أماكن مختلفة في إيطاليا أيضا يقومون بهذه الطرق لإثارة خصومهم حتى إن كانوا من نفس العرق أو كانوا من نفس المنطقة التي جاؤوا منها”.

“أرجوك ساعدنا أن نوضح ما هي العنصرية الحقيقية، و أن الجماهير الإيطالية غير عنصرية، محاربة العنصرية الحقيقية يجب أن تبدأ في المدارس لا في الملاعب، الجماهير هي جماهير و تتصرف بطرق مختلفة داخل الملعب على ما هي عليه في خارجه”.

“نضمن لك أن ما يقوموا به أو يقولوه للاعب منافس أو لشخص بعرق مختلف، لا يقولوه لنفس الشخص في الحياة العادية. الجماهير الإيطالية ممكن أن لا يكونوا مثاليين، و نستطيع أن نفهم إحباطك من المصطلحات، و لكن بشكل قاطع هذه المصطلحات لا تعني العنصرية.. مرة أخرى أهلا بك روميلو، وداعا روميلو”.

أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر طالب بإجراءات حازمة مع جماهير كالياري من أجل منع الهتافات العنصرية في الملاعب الإيطالية.

الجدير بالذكر أن مويس كين لاعب يوفنتوس السابق تعرض لهتافات عنصرية الموسم الماضي من جماهير كالياري عقب تسجيله هدف الفوز.

وعانت الملاعب الإيطالية من العديد من الهتافات العنصرية ضد أكثر من لاعب أبرزهم لاعبي ميلان السابقين ماريو بالوتيلي وعلي سولي مونتاري، وكذلك السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي أمام إنتر الموسم الماضي.

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