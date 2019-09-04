إيران تمنح أوروبا شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي

منح الرئيس الإيراني حسن روحاني القوى الأوروبية اليوم الأربعاء شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لكنه حذر من أن طهران لا تزال تُعد العدة لمزيد من الإخلال ببنود الاتفاق في خطوة قال إنه ستحدث “آثارا هائلة”.

وهدد روحاني باتخاذ المزيد من الإجراءات بحلول الخامس من سبتمبر ما لم تفعل فرنسا وغيرها من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية إيران من تأثير العقوبات الأمريكية.

وجاءت تصريحات روحاني بعد مؤشرات متضاربة من جانب مسئولين إيرانيين ردًا على اقتراح من فرنسا بفتح خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار حتى نهاية العام إذا عادت طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

وخرجت إيران من عزلة اقتصادية دامت أعوامًا بعد الموافقة على إبرام اتفاق مع قوى عالمية في عام 2015 بهدف كبح جماح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في العام الماضي وأعاد فرض عقوبات.

وردت طهران بخطوتين منفصلتين تنتهكان بنودًا في الاتفاق رغم أنها تقول إنها ما زالت تسعى لإنقاذه. وهدد روحاني باتخاذ المزيد من الإجراءات بحلول الخامس من سبتمبر ما لم تفعل فرنسا وغيرها من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية إيران من تأثير العقوبات الأمريكية.

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