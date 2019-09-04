رئيس الوزراء البريطاني يقترح إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل

اقترح رئيس الوزراء البريطاني اليوم الاربعاء إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل .

ولاتزال جلسات مجلس العموم البريطاني مستمرة للتصويت على منع جونسون من تنفيذ بريكست دون اتفاق .

ويذكر أن جونسون استطاع تعليق أعمال البرلمان بشكل يحدّ فترة انعقاده قبل موعد بريكست في 31 أكتوبر غضباً واسعاً.

مما أزعج المعارضة فى البرلمان البريطانى التى تسعى إلى تعطيل استراتيجية جونسون حول بريكست وإسقاط حكومته.

ويزال الشد والجذب قائما داخل البرلمان البريطانى وجونسون وحكومته من أجل الخروج من الاتحاد الاوربي باتفاق أو بدون اتفاق.

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