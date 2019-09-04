مقتل 14 شخص هندي بسبب الألعاب النارية

البنجاب 04 سبتمبر 2019 (وال) – قالت الشرطة الهندية إن انفجارا وقع في مصنع للألعاب النارية في الهند، الأربعاء، وأسفر عن مقتل 14شخصا، وذلك قبل أسابيع من مهرجان هندوسي يتميز بإشعال ملايين من المفرقعات النارية.

ولم يتضح ما إذا كان المصنع الموجود في ولاية البنجاب شمالي البلاد قانونيا، أم أنه أحد مصانع الألعاب النارية غير القانونية المنتشرة في أنحاء البلاد ولا تراعي معايير السلامة.

وقال ضابط شرطة يدعى مختيار سينغ “انتشلنا 14 جثة”.

وكشفت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام عمال إنقاذ وعشرات من الأشخاص يتجمهرون حول مبنى كبير منهار.

وتحتفل الهند بمهرجان ديوالي أو عيد الأنوار في الشهر المقبل، حيث يشعل المحتفلون عددا لا حصر له من الألعاب النارية. (وال – البنجاب)

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