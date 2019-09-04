وزير الخارجية الفرنسي يزور السودان الجمعة

باريس 04 سبتمبر 2019 (وال) – يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة المقبل، زيارة رسمية للسودان؛ لبحث آفاق التعاون مع السلطة الجديدة.

وتمثل زيارة لودريان الثانية من نوعها لمسؤول أوروبي رفيع للخرطوم، خلال الأسبوع، وبعد توقيع وثائق السلطة الانتقالية؛ حيث وصل وزير الخارجية الألماني إلى العاصمة السودانية الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة بالخارجية السودانية لـ”العين الإخبارية”، إن الوزير الفرنسي سيبحث مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك “إقامة علاقات متينة على أسس جديدة بين الخرطوم وباريس”.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات ستشمل مناقشة سبل دعم الخرطوم اقتصاديا عبر مجموعة “أصدقاء السودان” التي تشكلت حديثا من قِبل دول أوروبية.

كما ستبحث قضية إعفاء السودان من ديونه الخارجية، التي تجاوزت الـ51 مليار دولار، بجانب دعم الحكومة المدنية الجديدة في المنابر الدولية. (وال – باريس)

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