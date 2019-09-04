قرار بدمج بعض مديريات أمن

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، عدة قرارات بشأن دمج مديريات أمن وتكليف مديرين لها.

ووفقًا للقرار رقم 1506 لسنة 2019، «تدمج مديريات الأمن (الرجبان – جادو – الرحيبات – الحرابة – كاباو) بمديرية أمن واحدة تحت مسمى (مديرية أمن جادو) ويكون مقرها بلدية جادو، وتكليف العميد علي سليمان سعيد الهزهازي بمهام مدير أمن جادو، حسب بيان لوزارة داخلية الوفاق.

وتضمن القرار رقم 1510 لسنة 2019، دمج مديريات أمن «الجميل, رقدالين, زلطن, باطن الجبل» تحت مسمي مديرية أمن الجميل ويكون مقرها بلدية زلطن , وتكليف العميد خالد موسي أحمد اللحياني بمهام مدير أمن الجميل.

ونصَّ القرار رقم 308 لسنة 2019، على إلغاء مديرتي أمن «الزاوية الغرب والزاوية الجنوبية» وضمها لمديرية أمن الزاوية, وتكليف العميد علي خليفة اللافي بمهام مدير أمن الزاوية.

بينما نصَّ القرار رقم 1320 لسنة 2019 على دمج مديريات أمن «براك الشاطئ, القرضة الشاطئ, والشاطئ الغربي», تحت مسمي مديرية أمن الشاطئ ويكون مقرها براك الشاطئ, وتكليف العميد صلاح الدين السنوسي علي عامر بمهام مدير أمن براك الشاطئ.

وتضمن القرار رقم 1502 لسنة 2019 دمج مديريتي أمن «غريان, الأصابعة», تحت مسمي مديرية أمن غريان ويكون مقرها بلدية غريان, وتكليف العميد عمر حسين الخذراوي بمهام مدير أمن غريان.

ونصّ القرار رقم 1512 لسنة 2019 على دمج مديريتي أمن «نالوت, غدامس», تحت مسمي مديرية أمن نالوت ويكون مقرها بلدية نالوت, وتكليف العميد “طارق خليفة عسكر” بمهام مدير أمن نالوت.

كما تضمن القرار رقم 1504 لسنة 2019 دمج مديريات أمن «نسمة, مزدة, الشقيقة, الشويرف», تحت مسمي مديرية أمن مزدة ويكون مقرها بلدية مزدة، وتكليف العميد مسعود خواجة بشير بمهام مدير أمن مزدة.

ودعا المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في مادته الثانية إلى العمل به من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه.

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