توقيع اتفاقيات تعاون بين ليبيا وأفريقيا الوسطى

إيوان ليبيا – وكالات :

عقد صباح اليوم الاربعاء بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف أنحاء ليبيا ووزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة اجتماعا مع لوران انجون بابا ” رئيس البرلمان الوطني بجمهورية افريقيا الوسطى والوفد المرافق له.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق ” افتتح الإجتماع بكلمة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح بكلمة أكد من خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقدم شرحاً وافياً عن الأوضاع في ليبيا وحقيقة ما تمر به البلاد خاصةً في الحرب على الإرهاب والتطرف ونهب ثروات الشعب الليبي من قبل المليشيات المسلحة المسيطرة على حكومة الوفاق والعاصمة طرابلس والمدعومة من قبل الدول الداعمة للارهاب والتطرف

من جهته أكد رئيس البرلمان الوطني بجمهورية افريقيا الوسطى والوفد على عمق العلاقات بين البلدين شاكراً لرئيس مجلس النواب كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال وشكره لليبيا لدعمها لافريقيا الوسطى منذ عقود لاسيما في الإتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء كما جدد دعم بلاده الكامل لمجلس النواب الليبي ممثلاً شرعياً للشعب الليبي.

وأضاف بليحق بأن الإجتماع شهد توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين مجلس النواب الليبي والبرلمان الوطني بجمهورية افريقيا الوسطى لتطوير وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين ، بالإضافة إلى توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الخارجية بجمهورية افريقيا الوسطى في إطار توطيد العلاقات بين البلدين

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