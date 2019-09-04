جونسون يقترح إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا منتصف أكتوبر

لندن 04 سبتمبر 2019 (وال) – قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اقتراحا بإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر القادم.

تصريحات جونسون جاءت خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، الأربعاء، لمناقشة قضية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وتحدى رئيس الوزراء البريطاني خصمه السياسي زعيم المعارضة العمالية “جيريمي كوربين” أن يدعم إجراء انتخابات في 15 أكتوبر من أجل إفساح المجال لشعب المملكة المتحدة للتعبير عن رأيه”.

ويشهد البرلمان البريطاني، مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والنواب الذين يحاولون منع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ومني رئيس الحكومة المحافظ، الثلاثاء، بهزيمة في مجلس العموم حيث وافقت الغالبية على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموما الحكومة.

وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا أمام مجلس العموم مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديدا لبريكست حتى 31 يناير 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم مساء اليوم. (وال – لندن)

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