مواعيد مباريات الخميس 592019.. تصفيات المونديال واليورو

يقدّم مواعيد مباريات الخميس 5 سبتمبر 2019 والقنوات الناقلة.

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يحل منتخب إيطاليا ضيفا على أرمينيا ضمن منافسات المجموعة العاشرة، بالسادسة مساء، وتُنقَل عبرbeIN Sports 1 ، ويعلّق عليها علي محمد علي.

وفي التاسعة إلا ربع مساءً، يحل منتخب إسبانيا ضيفا على رومانيا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 1.

ضمن منافسات الأدوار التمهيدية، يحل السودان ضيفا على تشاد في الرابعة والنصف مساء.

وفي الخامسة مساء يلعب الصومال أمام زيمبابوي، وفي العاشرة تلعب سيشيل أمام رواندا.

في القدس عاصمة فلسطين، يستقبل منتخب الفدائي نظيره أوزبكستان بالرابعة مساءً ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتصفيات المونديال.

كما يحل الأردن ضيفا على تايوان في الواحدة و10 دقائق مساء، وتحل سوريا ضيفة على الفلبين في الواحدة والنصف مساء.

كما تلعب البحرين أمام العراق في السادسة والنصف مساء، وتستقبل قطر نظيرتها أفغانستان في نفس التوقيت.

وفي الظهور الأول لـ هيرفي رينار، تستقبل السعودية نظيرتها مالي في الدمام بالسابعة مساء، وتُنقل على KSA 1.

وفي الرابعة فجر الجمعة، تستقبل تشيلي جارتها الأرجنتين في غياب ليو ميسي.

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