الإعصار دوريان يتخطى فلوريدا الأمريكية ويتجه شمالا إلى جورجيا

تخطى الإعصار دوريان الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية ويتوقع أن يواصل مساره شمالا بالتوازي مع الخط الساحلي لجورجيا ليل الأربعاء/الخميس، حيث لا تزال العاصفة قوية ويتوقع أن تضعف خلال الأيام المقبلة، حسبما أفاد المركز الوطني للأعاصير.

وتنفس سكان فلوريدا الصعداء الأربعاء حيث تفادت ولايتهم أضرارا كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب ساحل الولاية بعدما خلف دمارا في جزر البهاما.

وتسبب الإعصار في وقت سابق من الأسبوع الجاري في وفاة سبعة أشخاص بجزر البهاما إلى جانب أضرار مادية كارثية.

ويتوقع أن تتحرك عين العاصفة بعد ذلك بالقرب من ساحل ساوث كارولينا ونورث كارولينا من اليوم الخميس وحتى الجمعة.

وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في فلوريدا بعد مرور الإعصار.

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