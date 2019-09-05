المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: دوريان يستعيد قوته إلى الفئة الثالثة

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار دوريان استعاد قوته وأصبح إعصارا من الفئة الثالثة.

وأضاف المركز أن أقصى سرعة للرياح المصاحبة للإعصار بلغت 115 ميلا في الساعة (185 كيلومترا في الساعة)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتخطى دوريان الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية ويتوقع أن يواصل مساره شمالا بالتوازي مع الخط الساحلي لجورجيا خلال الساعات القادمة.

وتنفس سكان فلوريدا الصعداء الأربعاء، حيث تفادت ولايتهم أضرارا كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب ساحل الولاية بعدما خلف دمارا في جزر البهاما.

ويتوقع أن تتحرك عين العاصفة بعد ذلك بالقرب من ساحل ساوث كارولينا ونورث كارولينا من اليوم الخميس وحتى الجمعة.

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